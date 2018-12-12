سوريا تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي وامتلاك برنامج فضائي

الخليج 365/ بغدادكشف وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا، إياد الخطيب، عن عزم بلاده تطوير برنامج فضائي للبلاد وإطلاق أول قمر اصطناعي، لأن هناك حاجة لذلك، حسبما أوردت الخدمة الصحفية للوزارة.

وزار الوزير الخطيب يوم أمس الثلاثاء، الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد، أو (GORS وكالة الفضاء السورية) والتقى بإدارتها وموظفيها، حيث قدم مشاريع المؤسسة، وأعلن أن سوريا تستحق أن تكون ممثلة في مجال أبحاث الفضاء.



وقال الوزير إن "الوزارة بحاجة إلى وضع خريطة طريق لسوريا التي يكون لديها برنامج فضائي، وكذلك أول قمر اصطناعي يدور حول الأرض، مثل الدول العربية الأخرى".

ووفقا للخطيب، فإن إنشاء القمر الصناعي سيكون أحد الأهداف الرئيسية للوزارة في المستقبل القريب.

والدول العربية التي أطلقت أقمارا اصطناعية بالفعل بالتعاون مع دول أجنبية، هي: مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب والجزائر وقطر والعراق.

