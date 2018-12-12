ترامب يوقع على قانون يخص العراق وسوريا

الخليج 365/ بغداد
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على (قانون الإغاثة والمساءلة عن الابادة الجماعية في العراق وسوريا) والذي سيوجه المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار والانتعاش نحو الأقليات المختلفة في البلدين.
وقالت نائب المتحدث باسم البيت الابيض ليندساي والترز في بيان ان "مشروع القانون يوجه وزارة الخارجية لتشجيع الحكومات الاجنبية على تحديد ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة جماعية او جرائم حرب بما في ذلك اعضاء منظمات ارهابية اجنبية تعمل في العراق او سوريا".
وأشارت والترز إلى أن "إدارة الرئيس ترامب تبقى ملتزمة بهزيمة داعش وتقديم دعم ثابت للأفراد المستهدفين بجهودهم".
يذكر أنه تم تمرير القانون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإجماع في مجلسي النواب والشيوخ.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على (قانون الإغاثة والمساءلة عن الابادة الجماعية في العراق وسوريا) والذي سيوجه المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار والانتعاش نحو الأقليات المختلفة في البلدين.
وقالت نائب المتحدث باسم البيت الابيض ليندساي والترز في بيان ان "مشروع القانون يوجه وزارة الخارجية لتشجيع الحكومات الاجنبية على تحديد ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة جماعية او جرائم حرب بما في ذلك اعضاء منظمات ارهابية اجنبية تعمل في العراق او سوريا".
وأشارت والترز إلى أن "إدارة الرئيس ترامب تبقى ملتزمة بهزيمة داعش وتقديم دعم ثابت للأفراد المستهدفين بجهودهم".
يذكر أنه تم تمرير القانون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإجماع في مجلسي النواب والشيوخ.
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