"التايم" الأمريكية تختار جمال خاشقجي شخصية العام 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

اختارت مجلة تايم الأمريكية الثلاثاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعلاميين آخرين للفوز بلقب " شخصية العام" من ضمن قائمة عشرة مرشحين كان من ضمنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في قضية التواطؤ المفترض بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا .

وفي قصة غلاف بعنوان "الحراس والحرب على الحقيقة"، قالت المجلة إن التكريم ضم قائمة شخصيات وذهب لقب"شخصية العام" إلى الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ، وإلى جانب خاشقجي تم اختيار ماريا ريسا محررة موقع فلبيني معارض، وصحفيين من وكالة رويترز يقبعان حاليا في السجن في ميانمار، وفريق صحفي في ولاية ماريلاند الأمريكية تعرض قبل عام لإطلاق نار ما أدى حينها إلى مقتل أربعة صحفيين.

شاهد أيضاً.. وزير الخارجية السعودي: بلادنا لا تسلم مواطنيها

مقدم بواسطة: رويترز



إعادة تشغيل الفيديو التالي جدات يقدمن عرض أزياء لملابس النوم في روسيا عرض أزياء لكن للجدات شهدته العاصمة الروسية موسكو ليضفي بهجة على مدينة تتسم بالجدية عادة. Reuters

توقف حركة قطارات المسافات الطويلة في ألمانيا بسبب إضراب قالت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) إن عمال السكك الحديدية في البلاد أضربوا عن العمل لمدة أربع ساعات صباح يوم الاثنين بسبب الأجور مما أوقف حركة قطارات المسافات الطويلة وأضر بحركة قطارات الركاب والشحن. Reuters

كتلة القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا تحقق فوزا سهلا في الانتخابات أظهرت نتائج اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا أن القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان عزز سلطته بعد أن حققت كتلته السياسية فوزا سهلا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الجمهورية السوفيتية السابقة يوم الأحد. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

عدد قياسي من المراسلين هم اليوم وراء القضبان في جميع أنحاء العالم ، وقال إدوارد فيلسينثال رئيس تحرير المجلة ورئيسها التنفيذي في بيان "لأنهم واجهوا مخاطر كبيرة سعيا للوصول إلى الحقائق الكبرى ولبحثهم عن الحقائق ، فإن جمال خاشقجي وكابيتال جازيت وماريا ريسا ووا لون وكياو سوي أو، هم شخصية تايم لعام 2018" تحت شعار "الحراس والحرب على الحقيقة".

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

لقراءة المزيد على يورونيوز:

وهذه هي المرة الاولى التي يصبح فيها صحافي أو عدة صحافيين شخصية العام بالنسبة لمجلة "تايم". كما أنها المرة الأولى أيضا التي يتم فيها اختيار شخص متوفى ليكون شخصية العام.

وقد دأبت المجلة الأمريكية سنويا ومنذ العام 1927 على منح لقب شخصية العام تكريما للشخص أو المجموعة أو الكيان أو الفكرة الأكثر تأثيرا على مجريات الأحداث العالمية خلال العام. © متوفر بواسطة Euronews SA

وتعرضت ماريا ريسا مؤسسة الموقع الإخباري الفلبيني "رابلر"، للكثير من المضايقات القانونية ، بسبب انتقادها رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي .

وفي وقت سابق من العام ، قتل أربعة صحفيين وزميل مبيعات في إطلاق نار جماعي في صحيفة "كابيتال غازيت" في أنابوليس بميرلاند الأميركية في يوليو تموز ، بعد أن أقدم جارود وارن راموس، وكان قد رفع دعوى ضد الصحيفة بتهمة التشهير عام 2012 ولكن تمّ رفض القضية باستهداف الصحيفة .

هذا وحكم قاض في ميانمار على صحفيين من رويترز وهما ان وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) بالسجن سبع سنوات في سبتمبر ، بتهمة وخرق أسرار الدولة وانتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.