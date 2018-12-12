شكرا لقرائتكم خبر عن " خطة البرلمان": مصلحة الضرائب لم تنتهى بعد من تعديلات قانون الضريبه على العقارات المبينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، أنه لم تصل إلى اللجنة حتى الآن التعديلات الشامله لقانون الضريبة على العقارات المبنية ، كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية انهم لم ينتهوا من التعديلات حتى الآن.

وأشار وكيل لجنة الخطه والموازنة بالبرلمان ، أن أبرز المشاكل الخاصة بالقانون الحالى تتعلق بالسعر السوقي، الذى يُحدد بمعرفة المأمور المختص لكل عقار، وهو ما يفتح بابا لمعايير الأهواء الشخصية، كما أنه لا يدخل فى الاعتبار نسبة استهلاك الوحدة وهو ما يستلزم مراعاته فى النص الجديد .

وشدد أنه من الضرورى تغير فلسفة القانون من أساسه، وتحويله من قانون "فرض" كما كان يَطلق عليه البعض، إلى قانون تحصيل موارد، يتم استخدامها فى تقديم خدمات للمواطنين، مؤكدة أن ضرورة أن تعمل التعديلات على مراجعة موقف العقارات الصناعية والسياحية، وإعادة النظر فى نظام التقديرات الجزافية، و إعادة النظر فى أساليب ونظم التحصيل، لتحسينها بشكل أفضل.

ولفت أن ما يهمنا فى المقام الأول هو مصلحة المواطن، وعدم تحميله أى أعباء ضريبية جديدة، وتقديم تيسيرات له فى سداد الضريبة العقارية.​