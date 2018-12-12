الحجيري: الحريري لا يتحمل مسؤولية التعطيل وليقدم حزب الله أسماء وزرائه والحكومة جاهزة

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​، على أنّه "إذا كانت الأمور تتّجه لتحميل رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ مسؤولية ما قد يصل إليه البلد، فهي مردودة إلى أصحابها".

وأكّد في حديث إذاعي أنّ "الحريري لا يتحمّل مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، والمطلوب من "​حزب الله​" أن يقدّم أسماء وزرائه، والحكومة جاهزة".