الحجيري: الحريري لا يتحمل مسؤولية التعطيل وليقدم حزب الله أسماء وزرائه والحكومة جاهزة

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب بكر الحجيري، على أنّه "إذا كانت الأمور تتّجه لتحميل رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مسؤولية ما قد يصل إليه البلد، فهي مردودة إلى أصحابها".
وأكّد في حديث إذاعي أنّ "الحريري لا يتحمّل مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، والمطلوب من "حزب الله" أن يقدّم أسماء وزرائه، والحكومة جاهزة".
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