عبدالله: المقالع والكسارات تحرم الخزينة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​المقالع والكسارات​ والمرامل، وبخاصّة الموسمية الّتي تعمل بالالتفاف على القانون، وهي غير مرخّصة وتنتشر في كلّ ​لبنان​ على مرأى ومسمع كلّ من يعنيهم الأمر في الإدارات الرسمية والبلديات، تحرم الخزينة من ضريبة ​القيمة المضافة​ وضريبة الدخل، بما يقدّر بمئات المليارات... ويأتي من يحدّثك عن ​سلسلة الرتب والرواتب​".

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