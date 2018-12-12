سيناتور أميركي يدعو لتعليق بيع الأسلحة الى السعودية

اعتبر السيناتور الجمهوري في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ راند بول أنه "على ​الولايات المتحدة​ الاميركية تعليق صفقات بيع الأسلحة إلى ​السعودية​"، مؤكداً أنه "على الولايات المتحدة أن تبيع ​السلاح​ فقط لمن تثق بهم تمامًا"، مشيراً إلى انه "في هذه الناحية لا يمكننا الوثوق بالسعودية. حان الآن وقت تعليق مبيعات السلاح لها".

وأوضح أن "مجلس الشيوخ سيقدم على خطوات في هذا الخصوص".