تيريزا ماي قد تواجه تصويتا بحجب الثقة في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام بريطانية ليل الثلاثاء/الأربعاء ، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تواجه تصويتا بحجب الثقة ، بعد أن أرجأت تصويتا برلمانيا على اتفاقها بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وسيتم استدعاء التصويت بحجب الثقة عن ماي في حالة تقديم طلبات من جانب 48 عضوا على الأقل من بين 315 عضوا محافظا في مجلس العموم.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن "مصادر عدة" لم تكشف عنها أنه من المعتقد أن 48 رسالة قد أرسلت بالفعل.
وفي حالة إرسال تلك الرسائل، ستحتاج ماي إلى دعم ما لا يقل عن 158 من 315 عضوا محافظا في البرلمان كي تظل في منصبها.
ولم تعلق الحكومة البريطانية على الفور.
وكانت ماي اضطرت إلى تأجيل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحصول على المزيد من "الضمانات" من التكتل.
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