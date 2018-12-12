المصادقة ثنائية العامل توفر حماية مزدوجة للحسابات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ):

أشارت مجلة "بي سي جو" إلى أنه يتعين على المستخدم تأمين الحسابات الإلكترونية بواسطة وظيفة المصادقة ثنائية العامل، إذا كان ذلك ممكنا، وأوضحت المجلة الألمانية أن كود الأمان الإضافي، الذي يتم إدخاله إلى جانب كلمة المرور، يزيد من مستوى تأمين الحسابات الإلكترونية ضد هجمات الاحتيال وسرقة الهوية.

وهناك العديد من الشركات العالمية، مثل جوجل وفيسبوك وأمازون، تدعم وظيفة المصادقة ثنائية العامل عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية مثل جوجل Authenticator و Authy و Lastpass ومايكروسوفت Authenticator، ويمكن للمستخدم ربط هذه التطبيقات بالحساب الإلكتروني، وعندئذ يتم إظهار كود أمان جديد على فترات منتظمة، ويتم إدخال هذا الكود إلى جانب كلمة المرور عند تسجيل الدخول.

وتمتاز تطبيقات جوجل ومايكروسوفت بسهولة ربطها بالحسابات الإلكترونية، أما تطبيقات Lastpass و Authy فإنها تتيح للمستخدم أيضا إمكانية إجراء نسخ احتياطي للحسابات المرتبطة بها، حتى لا يفقد المستخدم بيانات الوصول إلى حساباته الإلكترونية إذا ما تعرض الهاتف الذكي للسرقة أو الفقدان.

ومن الأمور المهمة الواجب مراعاتها أنه عن تهيئة تطبيقات المصادقة ثنائية العامل لأول مرة يتم إنشاء كود أمان للطوارئ، ودائما ما ينصح الخبراء بالاحتفاظ بهذا الكود في مكان آمن، ويتيح هذا الكود للمستخدم إمكانية الوصول إلى الحساب في حالة تعرض الهاتف الذكي المثبت عليه التطبيق للفقدان أو السرقة.