الحكومة التايلاندية تعلن مقتل أحد مواطنيها في حادث إطلاق النار في ستراسبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ):
أكد مسؤول حكومي تايلاندي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقتل سائح تايلاندي في حادث إطلاق النار الذي وقع في سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وقال بوسادي سانتيبيتاكس، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية التايلاندية، إن أنوبونج سوبسامارن كان في عطلة مع زوجته، وكانا وصلا إلى ستراسبورج أمس فقط.
وأضاف بوسادي أن زوجة السائح نجت من الهجوم، وأنها موجودة حاليا تحت رعاية السلطات المحلية.
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