مصرع ربة منزل وإصابة نجلتها في انهيار منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت طفلة نجلتها بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في انهيار جزئي بمنزل بدائرة مركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة العسيرات بانهيار جزء من منزل بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز.

تبين انهيار حائط بالطوب اللبن بداخل منزل مكون من طابق واحد مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل علي مساحة 80 متر "مأهول بالسكان" ملك إيهاب ع م 50 عاماً عامل بالكويت.

نتج عن ذلك مصرع زوجة مالك المنزل "شرين. ث. أ"، 45 عاماً، ربة منزل متأثرة بإصابتها بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ، وإصابة نجلتها " آلاء إ ع " 3 سنوات بكدمات وسحجات.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.