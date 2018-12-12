في 7 خطوات.. كيف يمكنك الوصول إلى تغريدة قديمة على "تويتر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

يواجه مستخدمو "تويتر"، مشكلة في البحث عن أي تغريدة قديمة نشرها أي شخص أو وسيلة إعلامية أخرى.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قدم موقع "مترو" الطريقة المثالية التي يمكن من خلالها الوصول إلى أي تغريدة قديمة على منصة "تويتر"، حيث تأتي على النحو التالي:

- افتح خيار البحث المتقدم على "تويتر" أو ما هو مكتوب عليه "Advanced Search".

- ستجد أمامك الكثير من الخيارات للبحث على "تويتر".

- ستجد إمكانية البحث بكلمة ضمن التغريدة أو البحث بعبارة معينة أو بلغة معينة.

- يمكن بعد اختيار طبيعة التخصيص الذي ترغب بالبحث فيه أن تختار مثلًا البحث في قسم "الأشخاص" أو "الصور" أو "مقاطع الفيديو".

- كما يمكن أيضًا تخصيص البحث عن طريق الموقع الجغرافي للتغريدة المراد البحث عنها.

- ويمكن بعد ذلك تخصيص التاريخ الذي نشرت فيه هذه التغريدة أيضا.

- بمجرد ضبط تخصيصات البحث، ستجد أن العثور على التغريدة التي تبحث عنها أمرًا سهلًا على تويتر.