الصين تطور طائرة بدون طيار قادرة على إجراء اتصالات طارئة مع الأقمار الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أعلنت شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية تطوير طائرة صغيرة بدون طيار قادرة على الطيران لأكثر من 24 ساعة بالشحن لمرة واحدة، والتعاون مع الأقمار الصناعية لتشكيل نظام اتصالات في حالة الطواريء.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أن الطائرة متعددة الاستخدام من طراز "إتش دبليو-350" تم تطويرها بناء على طلبات لإنشاء نظام اختبار للاتصالات الطارئة، ونظام جوي طويل المسافة لطائرة بدون طيار في حالة الطواريء، وإنها يمكن أن تستخدم في مراقبة البيئة من خلال مستشعر الرادار.

وأضافت الشركة أن نظام الطائرة بدون طيار يتكون من مركبة جوية غير مأهولة ومركبة للقيادة والتحكم، فضلا عن مقصورة للدعم الأرضي، وأن الطائرة يمكنها تشخيص المشاكل في البرامج بشكل ذاتي.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن تستطيع الطائرة "إتش دبليو-350" التعامل مع الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة لتشكيل أنظمة اتصالات طارئة قادرة على التعامل مع الأقمار الصناعية على ارتفاعات عالية ومتوسطة ومنخفضة إضافة إلى الاتصالات تحت سطح الماء.