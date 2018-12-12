محمد صلاح يقود ليفربول إلى دور الـ16 بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى محمود ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٦ ص
محمد صلاح
تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نابولي الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة. سجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وسيطر أصحاب الأرض على المباراة تمامًا منذ البداية وأهدروا أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة عن طريق ساديو ماني، ومحمد صلاح، وفيرمينو، وكاد نابولي أن يخطف هدف التأهل في اللحظات الأخيرة من اللقاء لكن تألق أليسون بيكر حال دون ذلك بعد أن تصدى لكرة أركاديوز ميليك.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في المركز الثاني متفوقا على نابولي الذي يمتلك نفس الرصيد لكنه يحتل المركز الثالث، حيث يتفوق الريدز في عدد الأهداف التي أحرزها وهي 9 أهداف على الفريق الإيطالي الذي سجل 7 أهداف وبذلك يتأهل نابولي إلى اللعب في الدور المقبل ببطولة الدوري الأوروبي. وفي إطار منافسات
بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في المركز الثاني متفوقا على نابولي الذي يمتلك نفس الرصيد لكنه يحتل المركز الثالث، حيث يتفوق الريدز في عدد الأهداف التي أحرزها وهي 9 أهداف على الفريق الإيطالي الذي سجل 7 أهداف وبذلك يتأهل نابولي إلى اللعب في الدور المقبل ببطولة الدوري الأوروبي.
وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على نظيره ريد ستار الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الفريق الصربي ليرتفع ريصد الفريق الفرنسي إلى 11 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد ريد ستار عند 4 نقاط في المركز الأخير.
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