شكرا لقرائتكم الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية في تسويات خارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف محافظ المركزي الإماراتي أن #السعودية و #الإمارات بدأتا استخدام #التكنولوجيا_الرقمية في تسويات عابرة للحدود. وأضاف مبارك راشد المنصوري محافظ البنك المركزي الإماراتي أن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها. كما قال المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير #التكنولوجيا_المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي.

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