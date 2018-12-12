مجلة فرنسية تكشف امتلاك الشرطة لسلاح سرى قادر على إيقاف زحف المتظاهرين

كتب أحمد علوى

أفادت مجلة "ماريان" الفرنسية بأن شرطة مكافحة الشغب الفرنسية تحتفظ بسلاح سرى قادر على إيقاف زحف متظاهرى "السترات الصفراء" وطرحهم أرضا حتى وإن كانوا يرتدون أقنعة.

وقالت المجلة، إن القوات الفرنسية ستلجأ إليه كآخر حل إذا شعرت بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

وأضافت أن المدرعات التى نزلت إلى شوارع باريس كانت تحمل ذلك السائل، مشيرة إلى أن كل مدرعة بإمكانها أن ترش السائل على مساحة شبيهة بمساحة ملعب كرة قدم.

ونقلت مجلة "ماريان" الفرنسية تصريحات مسؤول أمنى رفيع المستوى، حيث قال: "من حسن الحظ أننا لم نبلغ تلك المرحلة".

وأكد...