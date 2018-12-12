نتانياهو: عملية درع الشمال ستستمر كما ينبغي وهي تعمل بوتيرة جيدة جداً

أشار رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ تعليقا على العثور على نفق ثالث على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، إلى ان "​حزب الله​ اعتقد أنه كان يحفر دون إزعاج، كنا نعرف وخططنا وهذا لم يتسرب، ستستمر عملية درع الشمال" كما ينبغي، وهي تعمل بوتيرة جيدة جداً، حتى قبل الموعد المحدد بقليل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء، ان جنوده عثروا على نفق آخر يجتاز الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وان النفق الذي لم يكشف عن موقعه بدقة، لا يهدد المدنيين الإسرائيليين وان الجنود قاموا بتفخيخه. ووفقا للجيش فإن هذا هو النفق الثالث الذي يتم اكتشافه.

وأوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس، أن "المسار، مثل بقية المسارات، تم تفخيخه من قبل الجيش الإسرائيلي وأي شخص يدخله من الجانب اللبناني يعرض حياته للخطر. الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حفر الأنفاق من الأراضي اللبنانية. هذا انتهاك خطير للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل. قوات الجيش تواصل العمل وفقا للخطة المنظمة المعتمدة لمواصلة اكتشاف الأنفاق الإرهابية".