قوى الأمن: توقيف 96 مطلوبا أمس بجرائم مخدرات وسرقة واحتيال ودخول خلسة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 96 مطلوبًا بتاريخ 11 كانون الأول 2018، بجرائم مختلفة هي: مخدرات، سرقة، تزوير، إحتيال ودخول خلسة".

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