عز الدين: على الدولة تأمين كل البيئة الضرورية لحفظ الأمن السيبراني

رأت وزيرة شؤون الدولة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عناية عزالدين​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "استعمال ​الهواتف الذكية​ واستعمال الانترنت في عمليات البيع والشراء وتحميل بياناتنا الكترونيا في الكثير من المعاملات يجعل من ​الأمن​ السيبراني حقا أساسيا من حقوق المواطن على الدولة تأمين كل ​البيئة​ الضرورية لحفظه، هو يرتبط بالامن القومي وسلامة المواطن".

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