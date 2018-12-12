التحكم المروري للنشرة: طرقات حدث بعلبك وعيون السيمان وعيناتا الأزر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفادت غرفة "التحكم المروري" للنشرة أن "حركة السير كثيفة على جميع مداخل العاصمة ​بيروت​". وأعلنت الغرفة أن "طرقات حدث بعلبك و​عيون السيمان​ و​عيناتا​ الأزر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج بينما لا تزال طرقات ​ضهر البيدر​ وترشيش - زحلة و​فاريا​ سالكة لجميع السيارات". من جهة اخرى أعلنت الغرفة عن "ضبط 803 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 11/12/2018".

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