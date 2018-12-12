نقولا نحاس: على كل السياسيين أن يتصرفوا كرجال دولة لا رجال سياسة

أكد النائب ​نقولا نحاس​ أنه "يجب التفكير في حلول لأن التراجع يومي ونحن نريد ​حكومة​ تقوم ببرنامج اصلاحي ولكن ذلك لن يحدث لأن ما يتم، يتم خارج هذا السياق تماما"، مشيراً إلى أن "​الاقتصاد​ أرقام والارقام تقول أنه منذ عام 1992 نأكل من ما لا ننتج".

وفي حديث إذاعي، لفت نحاس إلى أنه "على كل السياسيين أن يتصرفوا كرجال دولة لا رجال ​سياسة​ حيث المصلحة الخاصة يكون حجمها صغير جداً بوجه المصلحة العامة للدولة".