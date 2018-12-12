نقولا نحاس: على كل السياسيين أن يتصرفوا كرجال دولة لا رجال سياسة

أكد النائب نقولا نحاس أنه "يجب التفكير في حلول لأن التراجع يومي ونحن نريد حكومة تقوم ببرنامج اصلاحي ولكن ذلك لن يحدث لأن ما يتم، يتم خارج هذا السياق تماما"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد أرقام والارقام تقول أنه منذ عام 1992 نأكل من ما لا ننتج".
وفي حديث إذاعي، لفت نحاس إلى أنه "على كل السياسيين أن يتصرفوا كرجال دولة لا رجال سياسة حيث المصلحة الخاصة يكون حجمها صغير جداً بوجه المصلحة العامة للدولة".
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