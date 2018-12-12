سكرية: سنبلغ عون أننا مصرون على موقفنا وهل يعترف "المستقبل" بوجود فريق سني غيره؟

ركّز عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب ​الوليد سكرية​، أنّ "جوهر الموضوع أنّ رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ لا يعترف بنتائج ​الإنتخابات النيابية​، ويعتبر وكأنّ الأمور ما زالت على أساس ​قانون الستين​".

وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ ""​تيار المستقبل​" كان يحتكر النواب السنة، لكن اليوم هناك 10 نواب خارج التيار، فهل يعترف "المستقبل" أنّ هناك فريقًا آخر في ​الطائفة السنية​ غيره؟"، معلنًا "أنّنا سنبلّغ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ اليوم أنّنا مصرّون على موقفنا، وليعترف رئيس الحكومة المكلف بواقع أنّ هناك نوابًا سنّة آخرين نجحوا في الانتخابات ويمثّلون فكرًا سياسيًّا وشريحة من ​الشعب اللبناني​ الّذي انتخبهم".

وسأل سكرية "عندما يريد القبول بأن نسمّي شخصًا يتبع نهجنا، فلماذا لا يقبل بتوزير أحد منّا؟".