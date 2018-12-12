ركّز عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب الوليد سكرية، أنّ "جوهر الموضوع أنّ رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لا يعترف بنتائج الإنتخابات النيابية، ويعتبر وكأنّ الأمور ما زالت على أساس قانون الستين".
وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ ""تيار المستقبل" كان يحتكر النواب السنة، لكن اليوم هناك 10 نواب خارج التيار، فهل يعترف "المستقبل" أنّ هناك فريقًا آخر في الطائفة السنية غيره؟"، معلنًا "أنّنا سنبلّغ رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم أنّنا مصرّون على موقفنا، وليعترف رئيس الحكومة المكلف بواقع أنّ هناك نوابًا سنّة آخرين نجحوا في الانتخابات ويمثّلون فكرًا سياسيًّا وشريحة من الشعب اللبناني الّذي انتخبهم".
وسأل سكرية "عندما يريد القبول بأن نسمّي شخصًا يتبع نهجنا، فلماذا لا يقبل بتوزير أحد منّا؟".
شكرا لقرائتكم خبر عن سكرية: سنبلغ عون أننا مصرون على موقفنا وهل يعترف "المستقبل" بوجود فريق سني غيره؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .