سلطات فرنسا سلمت أسلحة هجومية إلى إفريقيا الوسطى لمواجهة الجماعات المسلحة

سلّمت ​فرنسا​ أسلحة هجومية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، حتّى تستطيع "مواجهة النفوذ المتنامي للجماعات المسلحة داخل مستعمرتها السابقة".

وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورنس بارلي​، في تصريح صحافي من عاصمة ​افريقيا الوسطى​ بانجي، أنّ "الأسلحة البالغ عددها 1400 ستُمنح للقوات الوطنية البالغ قوامها 7000 جندي، الّذين يواجهون عددًا مماثلًا من أعضاء الميليشيات المسلحة".

وركّزت على أنّ "المهم هو إمداد القوات المسلحة في إفريقيا الوسطى بالعتاد والأسلحة. إذا لم يتمّ ذلك، ستكون الغلبة للجماعات المسلحة وهذا بالقطع ليس الهدف المنشود".