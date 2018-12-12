التلفزيون الإسرائيلي: وزير الطاقة الإسرائيلي يجتمع بوزير المياه الأردني سرا

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن "وزير الطاقة يوفال شتاينتس التقى بوزير المياه الأردني رائد أبو سعود على جسر اللنبي مطلع تشرين الثاني الماضي"، مشيراً إلى أن "شتاينيتس حضر الاجتماع بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، من أجل محاولة إيجاد حل للأزمة بين الدول المحيطة بمشروع قناة البحرين".
ولفت إلى أن "المقترح الذي نقله شتاينتس إلى الأردنيين أفاد بأن المشروع باهظ الكلفة وعليه فإن تزويد المياه المحلاة سيكون حصريا من إسرائيل إلى الأردن بدلا من إنشاء محطة تحلية في الأردن، لكن الأردنيين يريدون إنشاء محطة التحلية على أراضيهم"، مشيراً إلى ان "وفدا أردنيا بارزا من سلطة المياه وصل إلى إسرائيل بهدف طلب زيادة كميات المياه التي تحولها إسرائيل إلى الأردن".
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