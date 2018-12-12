ولايتي: آسيا تتجه للتحول الى قوة جديدة على مستوى العالم

اكد رئيس الهيئة التاسيسية ومجلس امناء ​الجامعة الاسلامية​ الحرة على اكبر ولايتي ان "قارة اسيا تتجه للتحول الى قوة جديدة على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن "آسيا باعتبارها قارة عريقة هي في طور التحول الى قوة جديدة على مستوى العالم رغم العقبات التي تعترض طريقها والاعداء الذين يعتبرون تقدم الدول الاسيوية في مختلف المجالات العلمية تهديدا لهيمنتهم لانهم يرون ان هيمنتهم على العالم تقوم على اقتدارهم في كافة المجالات بما فيها العسكرية والاقتصادية والسياسية ولاسيما العلمية التي تعد اساسا للقدرة".

واوضح ولايتي ان "التقدم العلمي المستقل للدول من شانه تهديد هيمنة القوى الكبرى وتفردهم بالقدرة لان النهوض العلمي المستقل للدول سيشكل عنصر منافسة لهم"، مشيراُ إلى أن "القوة ​الناعمة​ باتت تتبوأ مكانة خاصة ازاء القوة الصلبة التي تعد محورا اساسيا لانتاج العلم والتقنيات وهذا احد الاسباب المهمة لقلق السلطويين".

وافاد بان "نمو العلاقات العلمية وانجازالمشاريع التطبيقية المشتركة هو السبيل للتقدم السريع للدول التي تتطلع الى التحول لقوة جديدة ومن هنا ينبغي التحرك صوب هذا النوع من التعاون بجدية رغم ان وجود معارضين لهذا الامر في بعض نقاط العالم".