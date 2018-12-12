جلسة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تقرير للأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإيرانية

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "انعقاد جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​ اليوم لمناقشة تقرير للأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإيرانية و إرسال ​طهران​ أسلحة إلى ​اليمن​".

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