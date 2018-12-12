روحاني: لاخيار أمام الذين ارادوا احتلال اليمن سوى السلام مع شعبه

اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان "لاخيار أمام الذين ارادوا احتلال اليمن سوى نهج السلام مع شعبه"، مشيراً إلى أن "التطورات في اليمن تسير بحيث جعلتنا نشعر بان الذين خططوا لاحتلاله لاخيار امامهم سوى ارساء السلام مع شعبه"، مشدداً على "دعم ​طهران​ للحوار اليمني - اليمني، وان اشارات التوصل الى عودة الاستقرار في هذا البلد قد ازدادت".

واشار الى الوضع في ​سوريا​، موضحا ان "التطورات تسير باتجاه تحقيق السلام والاستقرار وهو مؤشر ايضا على نجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون الاقليمية"، لافتاً إلى أن "الاميركيين فشلوا مؤخرا في فرض وجهة نظرهم على منظمة اوبك حيث حاولوا ان لاتتخذ البلدان الاعضاء في المنظمة قرارا بخفض انتاج ​النفط​ الا ان العكس من ذلك قد تحقق حيث قررت اوبك، وكذلك الحال في البلدان خارج المنظمة، خفض الانتاج اذ فشل الاميركيون في هذا المجال ايضا فيما حققت الجمهورية الاسلامية الايرانية نجاحات طيبة على هذا الصعيد".