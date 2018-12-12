قائد الحرس الثوري: اميركا منيت بالهزائم منذ انتصار الثورة الاسلامية

اكد القائد العام لقوات حرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​محمد علي جعفري​ ان "​اميركا​ واعداء الثورة الاسلامية قد تلقوا الهزائم المتلاحقة منذ انتصار الثورة لغاية الان"، مشدداً على "ضرورة الاستمرار الدائم في اقامة ملتقيات احياء ذكرى الشهداء واعتبر ​الحياة​ المعنوية بانها مستمرة بفضل دماء الشهداء وقد فرضت الذل على الاعداء".

ولفت إلى أن "الاعداء مهما ارادوا ارهاق الشعب ال​ايران​ي وارغام الجمهورية الاسلامية على الاستسلام والتراجع فلا يمكنهم ذلك لان دماء وذكرى الشهداء ضمانة لهذا الطريق الالهي"، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني هو الرافع لراية هذه الحركة الالهية وان الكثير من دول العالم قد استلهمت من ايران الانموذج في مجال ​المقاومة​ والصمود امام نظام الهيمنة والاستكبار العالمي".

واعتبر أن "المنجز الاكبر للنظام الاسلامي هو بقاء الجمهورية الاسلامية وديمومة الثورة الاسلامية"، مشيراً إلى أن "دماء الشهداء هو الضمانة لبقاء الجمهورية الاسلامية وتعزيز طريق المقاومة في المنطقة والعالم".

وأضاف: "الاعداء يقرون بتقدم ومنجزات ايران الاسلامية ويشعرون بالاحباط من مواجهتها وتهديدها"، مشيراً إلى "أننا ومنذ بداية الثورة الاسلامية ولغاية الان نشهد على الدوام هزيمة اميركا واعداء الثورة".