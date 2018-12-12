غوتيريس: التحالف يعثر على مربضين إيرانيين للصواريخ المضادة للدبابات باليمن

لفت الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى أن "​التحالف العربي​ عثر على مربضين إيرانيين لإطلاق ال​صواريخ​ الموجهة المضادة للدبابات في ​اليمن​"، مشيراً إلى أنه "وجدت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن منصتي الإطلاق لهما خصائص ​الصناعة​ الإيرانية، وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما بين عامي 2016 و2017".

وأشار إلى أنه "اختبرت الأمانة كذلك ​صاروخ​ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذي تقوده ​السعودية​، ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع ميزات ​الصواريخ​ الإيرانية"، لافتاً إلى أن "​الأمم المتحدة​ فحصت أيضا حطام ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت على السعودية يومي 25 آذار و11 نيسان 2018، ووجدت خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع صاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني قصير المدى".

وأضاف: "أنه ليس بوسع المنظمة الدولية تحديد ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا للقرار الأممي في ظل عدم معرفة توقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن".