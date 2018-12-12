لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن "التحالف العربي عثر على مربضين إيرانيين لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات في اليمن"، مشيراً إلى أنه "وجدت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن منصتي الإطلاق لهما خصائص الصناعة الإيرانية، وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما بين عامي 2016 و2017".
وأشار إلى أنه "اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذي تقوده السعودية، ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع ميزات الصواريخ الإيرانية"، لافتاً إلى أن "الأمم المتحدة فحصت أيضا حطام ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت على السعودية يومي 25 آذار و11 نيسان 2018، ووجدت خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع صاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني قصير المدى".
وأضاف: "أنه ليس بوسع المنظمة الدولية تحديد ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا للقرار الأممي في ظل عدم معرفة توقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن".
شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريس: التحالف يعثر على مربضين إيرانيين للصواريخ المضادة للدبابات باليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .