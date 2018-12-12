دفاع كولومبيا: لن نسمح لفنزويلا باستفزازنا بمناورات عسكرية

أكد وزير دفاع كولومبيا غويرمو بوتير، أن بلاده لن تسمح لفنزويلا باستفزازها بمناورات عسكرية بدعم من روسيا التي أرسلت طائراتها الحربية إليها.
ولفت الوزير في حديث لإذاعة "دبل يو" إلى ان"كولومبيا ليست دولة استفزازية، ولا تحاول بنفسها إثارة أي من الجيران، لكنها لا تخضع ولن تستسلم للاستفزازات ولن تسمح لأحد بترويعها".
واعتبر أن أي "مناورات عسكرية تنفذها كاراكاس، لا تعتبر أمرا جديدا بالنسبة لبلاده، وأن القوات الكولومبية ستراقب هذه المناورات بحذر".
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