سفارة إسرائيل بالقاهرة رحبت بتخصيص مصر 71 مليون دولار لترميم الأماكن المقدسة لليهود

لفتت السفارة الإسرائيلية في ​القاهرة​، إلى "أنّنا نرحّب بإعلان وزير ​الآثار​ المصرية خالد العناني خلال اجتماعه في لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عن مبادرة الحكومة لترميم الآثار المختلفة ومنها ​اليهود​ية في مصر، وذلك حفاظًا على التاريخ المصري العريق؛ فإنّ مصر هي مركز الحضارة".

وكان قد أعلن العناني أنّ "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خصّص مبلغ 1.27 مليار جنيه مصري (71 مليون دولار) لترميم الأماكن المقدسة لليهود المصريين"، منوّهًا إلى أنّ "المواطنين يتمتّعون بحرية العبادة وإن كان لدينا أبناء ديانات أخرى، فسنبني لهم دور عبادة".