هواوي تفصح عن التفاصيل الأولية لهاتف Honor View 20 الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

كشفت شركة هواوي بعض التفاصيل الأولية بخصوص هاتفها الذكي Honor View 20 الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الفاخر الجديد يسير على نفس درب الموديل Honor View 10، ولكنه يذهب خطوة أبعد من حيث تجهيزه بشاشة بدون حواف تقريبا.

وعلى عكس الموديلات المنافسة فقد تخلت شركة هواوي في جهاز Honor View 20 الجديد عن التجويف Notch، وقامت بدلا من ذلك بتركيب الكاميرا الأمامية في ثقب بقطر 5ر4 ملم على حافة الشاشة العلوية جهة اليسار، ولم يتبقى سوى حافة نحيفة للغاية في الجانب السفلي.

ومن ضمن التجهيزات التقنية الأخرى بهاتف Honor View 20 الجديد معالج هواوي Kirin 980 ومستشعر الصورة IMX586 من سوني، والرغم من وجود عدسة واحدة على الجانب الخلفي للهاتف الذكي، إلا أنها تتيح للمستخدم إمكانية التقاط الصور بدقة تصل إلى 48 ميجابيكسل، كما يتوقع الخبراء أن تكون المواصفات الفنية للهاتف الذكي Honor View 20 الجديد مماثلة لموديلات هواوي Mate 20 Pro و Honor Magic 2.