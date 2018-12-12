جوجل: "لا خطط لدينا" لإطلاق محرك بحث في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي إنه "لا توجد خطط" لدى الشركة لإعادة إطلاق محرك بحث في الصين، رغم أنها لا تزال تدرس الفكرة.

وقال بيتشاي - للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - "لا توجد في الوقت الحالي خطط لإطلاق محرك بحث في الصين"، لافتا إلى أن جوجل على المستوى الداخلي تطورت ودرست ما قد يكون عليه شكل البحث. كان المشروع يمضي قدما لبعض الوقت، في وقت ما، كان لدينا أكثر من 100 شخص يعملون فيه.

وأضاف أنه لا توجد مباحثات مع الحكومة الصينية في الوقت الحالي، متعهدا بأن يلتزم "الشفافية التامة" مع صانعي السياسة إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصين.

وأوضح بيتشاي أن محرك البحث يحاول مساعدة الناس على التسجيل للتصويت أو العثور على مراكز الاقتراع في بعض الولايات، غير أنه رفض تأكيدات بأن الشركة دفعت كلفة نقل الناخبين من أصل لاتيني لمراكز التصويت في بعض الولايات.

وأثار مشرعون وموظفون في جوجل مخاوف من أن الشركة ستمتثل لسياسات الرقابة على الإنترنت في الصين إذا دخلت من جديد سوق محركات البحث في الدولة الآسيوية.

موقع جوجل الرئيسي محظور في الصين منذ عام 2010، لكن الوحدة التابعة لشركة ألفابت تحاول مجدداً دخول البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.