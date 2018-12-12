وزير الداخلية الفرنسي: 350 رجل أمن يبحثون عن مطلق النار في ستراسبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):
قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه ، اليوم الأربعاء، إن نحو 350 فرد أمن بينهم قوات خاصة من الشرطة والجيش مدعومين بمروحيتين ، يبحثون عن المشتبه به في حادث إطلاق النار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج.
وأضاف أن المشتبه به معروف لدى الشرطة في جرائم غير إرهابية.
وأوضح أن الرجل أدين في وقت سابق بكل من فرنسا وألمانيا وقضى وقتا في السجن.
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