اعترافات "كبيرة الخرشاوية": "اشتري الهيروين بتاكسي عشان الحكومة ما تشكش فيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

قالت المتهمة بحيازة 140 تذكرة هيروين عقب ضبطها رفقة ابنتيها وشقيقتها إن المخدرات المضبوطة بحيازتها ملكها، نافية اتهام ابنتيها وشقيقتها، بالاشتراك معها في حيازة وترويج المواد المخدرة.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، رضا ل"، 50 سنة، مُقيمة بمنطقة الشرابية، تُلقب بـ"كبيرة عائلة الخرشاوية"، وبحوزتها 140 تذكرة هيروين، لترويجها على عملائها بمناطق شبرا والساحل.

وأثبتت المعاينة أن المتهمة تقوم بإخفاء المواد المخدرة داخل "سبت" غسيل، لتضليل رجال الشرطة، كما أنها تقوم بالبيع من الطابق الثالث عن طريق حبل لعدم ضبطها متلبسة.

وأمام رجال المباحث، أقرت المتهمة بحيازة المواد المخدرة للاتجار فيها، وأنها تزعمت عصابة لتجارة المواد المخدرة "الهيروين"، واتخذت من منزلها مكاناً لترويج المخدرات على عملائها.

وأثبتت التحريات أن المتهمة تحركت باسم مستعار، كما أنها تروج المواد المخدرة رفقة عدد من أفراد عائلتها ممن لهم سوابق إجرامية، ويقومون بتوزيع المواد المخدرة "الهيروين"، على عملائهم "دليفري"، ومنهم من يراقب "دولاب" المتهمة.

وذكرت المتهمة أنها تقوم بجلب المواد المخدرة بتاكسي من منطقة السحر والجمال، وأدلت بأوصاف ومعلومات بعض التجار ممن تستري منهم بضاعتها "بروح أقضي المصلحة في تاكسي عشان الحكومة ما تشكش فيا وساعات كنت ابعت واحده اسمها وسيلة من الزاوية الحمراء تروح تشتري مقابل مبلغ مالي".

وأفادت التحريات أن عائلة المتهمة، لها سجل كبير في تجارة المواد المخدرة خاصة "البودرة"، وأن والدها وأشقائها سبق اتهامهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

وصرفت جهات التحقيق ابنتي المتهمة وشقيقتها، فيما قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات.