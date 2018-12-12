4 أغذية عليك تجنبها لترتاح من غازات البطن‬

تعد غازات البطن من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، كما أنها تُسبب حرجا بالغا للمرء.
ولمواجهة غازات البطن، تنصح خبيرة التغذية الألمانية بيتينا ياجيمان بتعديل النظام الغذائي في البداية، أي الابتعاد عن الأغذية المسببة لتكوّن الغازات مثل:
- البقوليات.
- الكرنب.
- سكر الفاكهة (الفركتوز) الذي يوجد في العصائر والحلويات.
- المشروبات المحتوية على حمض الكربونيك (المشروبات الغازية).
ومن المهم أيضا المشي بعد تناول الوجبات، إذ تسهم الحركة في تحسين وظيفة الأمعاء.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الغازات، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لأنها قد ترجع حينئذ لأسباب عضوية كمتلازمة القولون العصبي أو التهاب الغشاء المخاطي للأمعاء.
وبالإضافة إلى ذلك قد تتسبب الغازات في الإصابة بحرقة المعدة، التي بدورها ترفع خطر الإصابة بالارتجاع المريئي.
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