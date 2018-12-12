4 أغذية عليك تجنبها لترتاح من غازات البطن‬

الغازات قد ترجع لأسباب عضوية كمتلازمة القولون العصبي ‫أو التهاب الغشاء المخاطي للأمعاء (بيكسابي)

تعد غازات البطن من المتاعب ‫الصحية المزعجة للغاية، كما أنها تُسبب حرجا بالغا للمرء.

‫ولمواجهة غازات البطن، تنصح خبيرة التغذية الألمانية بيتينا ياجيمان بتعديل النظام الغذائي في البداية، أي الابتعاد عن الأغذية المسببة ‫لتكوّن الغازات مثل:

البقوليات.

الكرنب.

سكر الفاكهة (الفركتوز) الذي يوجد في العصائر والحلويات.

المشروبات المحتوية على حمض الكربونيك (المشروبات الغازية).

‫ومن المهم أيضا المشي بعد تناول الوجبات، إذ تسهم الحركة في تحسين ‫وظيفة الأمعاء.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الغازات، فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب لأنها قد ترجع حينئذ لأسباب عضوية كمتلازمة القولون العصبي ‫أو التهاب الغشاء المخاطي للأمعاء.

وبالإضافة إلى ذلك قد تتسبب الغازات في الإصابة بحرقة المعدة، التي ‫بدورها ترفع خطر الإصابة بالارتجاع المريئي.