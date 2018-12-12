احذر الدهون القاتلة

الكرواسون يحتوي على دهون متحولة (بيكسابي) حذرت خبيرة التغذية الألمانية‬ ‫بيتينا ياجيمان من خطورة الدهون المتحولة أو التقابلية "Trans fats" لماذا؟ والسبب أن هذه الدهون -وتسمى "الدهون القاتلة"- تزيد خطر الإصابة بأمراض‬‫القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين، بالإضافة إلى السمنة‬ ‫والسكري واختلال وظائف الكبد. ‬ ‫وأوضحت ياجيمان أن الدهون المتحولة/التقابلية تدخل في الكثيرة من‬ ‫الأطعمة المصنعة كالأطعمة المحمرة والوجبات الجاهزة وعجين الفطير. لذا‬ ‫ينبغي الابتعاد عن الوجبات السريعة كالبطاطس المحمرة والبيتزا والبرغر‬ ‫ورقائق البطاطس والمخبوزات كالبسكويت والكرواسون والأطعمة المجمدة‬ ‫والحساء الجاهز. المصدر: الجزيرة نت

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