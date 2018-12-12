هوبارت الأعلى تكلفة للإيجار في أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - تتكبد الأم العزباء في أستراليا حوالي ٧٠٪ من دخلها لدفع الإيجار.

وأظهر بحث جديد أن تحمل تكاليف الإيجار يمثل أزمة كبيرة للعائلات منخفضة الدخل في أستراليا.

وكشف أحدث مؤشر لتكلفة الإيجار والذي صدر الخميس وجود تحسن هامشي في أسعار الإيجار ببعض المدن.

بيد أن أصحاب الدخول المنخفضة لم يستفيدوا بهذا التحسن حيث يعانون من أجل تلبية احتياجاتهم.

ويحتاج أكثر من مليون عائلة أسترالية شكلا ما من أشكال الدعم السكني.

ويعاني ٤٥٪ من العائلات الأسترالية أصحاب الدخل المنخفض من ضغوط الإيجار التي يتم تعريفها عندما تأكل تكلفة الإيجار أكثر من ٣٠٪ من الدخل

ويعتمد المؤشر المذكور على مقارنة تكلفة الإيجار بدخل الفرد.

واحتلت هوبارت المركز الأول في المؤشر باعتبارها المدينة الأكثر غلاء بأستراليا في تكلفة الإيجار حيث تجاوزت سيدني في هذا الصدد.

وحتى أصحاب الدخول المتوسطة في هوبارت يقبعون أيضا تحت وطأة الإيجار المرتفع.

السيناتور العمالي دوج كاميرون قال إن تطوير البنية التحتية والإسكان يسيران جنبا إلى جنب.