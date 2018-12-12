أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * جهاز الأمن يعلن ترحيبه بعودة (الصادق المهدي) للبلاد * اجتماع في وزارة الداخلية ضم الوزير ومدير جهاز الأمن ومدير عام الشرطة * (البشير) يوقع على قانون الانتخابات والبرلمان يشكل لجنة طارئة للتعديلات الدستورية * الأمن والشرطة يتفقان على نقل المواطنين مجاناً لتخفيف ضائقة المواصلات * توقيع اتفاقيات بين السودان وبيلاروسيا لتنفيذ مشروعات زراعية ونفطية بالبلاد * بدء محاكمة شركات وهمية وبنك بتهمة الاستيلاء على أموال الدواء صحيفة الإنتباهة: * إسرائيل توقف دعماً شهرياً لعبد الواحد * وزير سابق: والي الخرطوم الأسبق وجه بإدخال مادة ضارة لتنقية مياه الشرب * مناوي: جئنا للمفاوضات لإيجاد حل لمشكلة السودان للأبد * السعودية تحتجز ضماناً مالياً حكومياً خاصاً بالحج * المستوردون: آلية السوق أفقدت الجنيه (70%) من قيمته والدولار وصل (80) جنيهاً صحيفة السوداني: * اجتماع أمني رفيع بخصوص الأزمة الراهنة * توجيه بنقل المواطنين بالمركبات الحكومية وبدء ضخ الوقود اليوم * مذيعة ضمن ضحايا مغتصب “فتاة المنشية” * مسؤولة بأراضي كرري تستأنف ضد تهمة تلقيها رشوة * الوساطة تكثف لقاءاتها بأطراف التفاوض وبدء المباحثات اليوم صحيفة التيار: * سفارات دبلوماسية: لم نستلم رواتبنا منذ (6) أشهر * أمين غرفة المستوردين: المضاربات تعدت (الدولار) لـ(الجنيه) * وزير الداخلية، سيارات الشرطة والأمن تسخر لنقل المواطنين * لجنة طارئة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان صحيفة آخر لحظة: * اجتماع حاسم لقوش ووزير الداخلية بشأن أزمة الوقود * وزير أسبق يؤكد تورط الخضر في قضية مياه الخرطوم * أمير قطر يعزي في ضحايا (طائرة القضارف) صحيفة مصادر: * (مصادر) توقد الشمعة الثانية * والي سنار: جهات تريد اغتيالي سياسياً من خلال بث الأكاذيب صحيفة الأخبار: “الأخبار” تكشف تفاصيل برنامج عودة واستقبال المهدي * البرلمان يشكل لجنة طارئة برئاسة بدرية لدراسة التعديلات الدستورية * تفاصيل مثيرة في استجواب سيدة أعمال مطلوبة للإمارات بالانتربول * مبارك الفاضل لـ(الأخبار): حكومة معتز لن تحل جذور الأزمة * الأمة القومي يبلغ الأمن والشرطة والدفاع بعودة المهدي * تأجيل اجتماعات أديس أبابا للمرة الثانية إلى اليوم صحيفة الدار: (الدار) تنشر حواراً مثيراً مع كابتن طائرة القضارف المنكوبة ومفاجآت * بعد سقوط صائد النساء الخطير في الشباك: مجموعة من النساء يقتحمن دائرة شرطة المباحث * الدفاع يعترض على شاهد في قضية عاصم عمر المتهم بقتل شرطي * بالصورة والقلم: كاميرا مراقبة ترصد امرأة تقوم بإختطاف طفل رضيع بمستشفى خرطومي شهير * الدار تشهد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوج وزوجته بالدناقلة بحري اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس واللغة العربية للثانوي * تفاصيل جديدة في حادثة احتراق أسرة بأكملها إثر اشتعال النيران في المنزل الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .