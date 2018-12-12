أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018م

صحيفة الصدى : (كاس) تمهل الإتحاد والمريخ حتى الخامس من يناير لسداد أتعاب التقاضي

مجلس المريخ يسعى لحل أزمة عبدالصمد من أجل إعادة محمد الشيخ مدني

البعثة الحمراء الظافرة تعود إلى الخرطوم فجرا. ….والمجلس يسلم اللاعبين كامل مستحقاتهم

بعثة المريخ تعود فجرا والفريق يخلد إلى الراحة. صحيفة قوون : الهلال يفقد الماكوك نزار حتى نهاية الموسم الفرقة الزرقاء تضئ سماء الخضراء وتتأهب لأخطرمعارك القارة السمراء الجنرال يصل ويحجز للبعثة بالمرادي قمرت .. والأفريقي يكسب شبيبة القيروان بثنائية المريخ يقيل الزلفاني ويفاوض إبراهومة طه فكي يطيح بمنافسه زكي حاج على ويتعلي رئاسة اتحاد الكرة ببورتسودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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