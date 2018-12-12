شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصمت زايد:طلب إحاطة حول عدم إدراج مراكز شباب بقويسنا ضمن خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عصمت زايد، عضو مستقل بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى مجلس النواب حول عدم إدراج مراكز شباب بمركز قويسنا بالمنوفية ضمن خطة التطوير وإعدادها إعداد جيد للشباب.

وأضاف النائب عصمت زايد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مراكز الشباب تحتاج إلى خطط إصلاحية كثيرة كى تستعوب طاقات الشباب وتكون مؤهلة لهم خلال الفترة الحالية.

ولفت النائب عصمت زايد، إلى أنه تقدم أيضا بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن تباطئ خدمات الصرف الصحى فى مركز قويسنا، والمطالبة بسرعة معالجة هذا الأمر.