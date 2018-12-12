نائب وزير خارجية أميركا: داعش والقاعدة وحزب الله يواصلون أجنداتهم الإرهابية

دعا نائب وزير الخارجية الأميركي، جاي سوليفان، حلفاء ​واشنطن​ إلى الانضمام إليها في مكافحة ميليشيات ​إيران​ وداعش و​القاعدة​ التي تنشر الإرهاب دون رادع.

ولفت سوليفان، إلى ان "الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديدا مباشرا بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية "، مشيرا إلى أن داعش والقاعدة و​حزب الله​ اللبناني يعملون في أي مكان ويتمكنون من حشد الدعم فيه، ويعملون دون رادع، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية".

وأضاف أن "في إطار استراتيجية ​الولايات المتحدة​ ل​مكافحة الإرهاب​، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة داعش والقاعدة وميليشيات ايران"، لافتا إلى أنه "جرى الكشف عن العديد من مؤامرات حزب الله، في باراغواي و​البرازيل​ وحتى في الولايات المتحدة".