نائب وزير خارجية أميركا: داعش والقاعدة وحزب الله يواصلون أجنداتهم الإرهابية

دعا نائب وزير الخارجية الأميركي، جاي سوليفان، حلفاء واشنطن إلى الانضمام إليها في مكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة التي تنشر الإرهاب دون رادع.
ولفت سوليفان، إلى ان "الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديدا مباشرا بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية "، مشيرا إلى أن داعش والقاعدة وحزب الله اللبناني يعملون في أي مكان ويتمكنون من حشد الدعم فيه، ويعملون دون رادع، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية".
وأضاف أن "في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة داعش والقاعدة وميليشيات ايران"، لافتا إلى أنه "جرى الكشف عن العديد من مؤامرات حزب الله، في باراغواي والبرازيل وحتى في الولايات المتحدة".
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