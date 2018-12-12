مصادر التيار للجمهورية: بمقابل توزير "سنة 8 آذار" من حصة عون يفترض البحث بمصير حقيبة الأشغال

أكّدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مبادرة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الحكومية تهدف إلى تحريك الجمود، وخرق جدار التعطيل، والوصول إلى حلّ يرضي جميع الجهات"، كاشفةً أنّ "أحد الخيارات الّتي يمكن أن تُناقش هو أن يتمّ توزير "سنّة ​8 آذار​" (​عبد الرحيم مراد​ أو ​فيصل كرامي​) من حصة رئيس الجمهورية".

وركّزت على أنّ "هذا النقاش إذا حصل، سيكون من ضمن نقاش آخر ضروري حول إعادة توزيع الحقائب"، ملمّحةً إلى أنّ "التوزيعة الّتي تمّ الاتفاق عليها قبل بروز أزمة توزير السنّة لم تعد صالحة كما هي، وأنّ في مقابل هذا التوزير يفترض البحث في مصير حقائب أساسية ك​وزارة الأشغال العامة والنقل​ الّتي نالها "​تيار المردة​" والّتي لم تعد تناسب حجمه بعد تضاؤل كتلته إلى 3 نواب، بعد أن شكّل "النواب السنّة الستة" كتلة نيابية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "رئيس الجمهورية هو في موقع المبادِر لكنّه لن يقدّم أي اقتراحات، لأنّ الكرة ليست في ملعبه، وما يقوم به من استشارات إنّما هو في صلب واجبه الدستوري"، مبيّنةً أنّ "الرئيس عون يحتفظ بكلّ الخيارات على الطاولة، وينتظر انتهاء المشاورات الّتي يجريها ليبنى على الشيء مقتضاه. وهو بات يعتبر أنّ استمرار الفراغ الحكومي يهدف إلى التأثير سلبًا على عهده، في وقت يمرّ البلد بأزمة اقتصادية تحتاج إلى تأليف حكومة اليوم قبل الغد".