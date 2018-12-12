برلمانية الشعب الجمهورى: دمج الشركات الخاسرة أفضل الطرق لمواجهة أزمتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن أفضل الطرق لمواجهة خسائر شركات القطاع العام هو دمج تلك الشركات الخاسرة، واستغلال أصولها من أجل دعمها خلال الفترة الراهنة لتجاوز تلك الخسائر.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن العديد من الشركات الخاصة بقطاع الأعمال تعرضض لخسائر عديدة زادت مع تحرير سعر الصرف خاصة تلك الشركات التى تعتمد على استيراد مواد الخام، وبالتالى فإن دمجها هى خطوة ستكون أفضل من بيعها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى ضرورة أن يتم دمج الشركات الخاسرة ذات النشاط الواحد، واستغلال أصولها، وبيع بعض الأراضى التابعة لها من أجل دعمها، وعمل تقييم كل 6 أشهر حول أعمالها، وتغيير مجلس إدارات الشركات التى لا زالت تتكبد خسائر وعمل متابعة دورية لنشاطها وإعداد تقرير نصف سنوى عنها.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد أنه تم إعداد دراسة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وهناك 11 دراسة جدوى لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 23 شركة إلى عشرة شركات فقط، وتزويد الطاقة الانتاجية بالماكينات الجديدة لأضعافها 280%، ونركز فى 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة، مستطردا: "عايزين نقلل التصدير للقطن.