شكرا لقرائتكم خبر عن النائبه ميرفت الكسان :الجمارك والضرائب العقارية نجحتا فى تحقيق الحصيلة السنوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبه ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن المصالح الضريبيه ، أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس بشأن التعرف على نتائج أعمال مصلحة الضرائب العقاريه ومصلحة الجمارك ،ومناقشة الإنجازات التى قامت بها مصلحة الجمارك المصرية (خلال الربع الثانى من العام المالى 2018-2019) وكذلك حصيلة الإيرادات المتوقعة ،وأيضا الإنجازات التى قامت بها مصلحة الضرائب العقارية وحصيلة الإيرادات المتوقعة (خلال الربع الثانى من العام المالى 2018-2019) ولعرض ما تم إنجازه من خطة تطوير المصلحة حتى الآن.
وأشارت عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ،الى أن الاجتماع استهدف التعرف على نتيجة الحصيله الربع السنويه لهذه المصالح ، لافتة أنهم فى نجحوا تحقيق أكثر من المستهدف الوارد فى الموازنه العامه ، وهو ما يعنى أن هناك تطور لافت للمنظومة .
وشددت أن اللجنة لازالت تتابع خطة التطوير الخاصة بالمصلحتين لضمان نوع من الانضباط الأكثر والذى سيمكن من زيادة الحصيله المستهدفه ، موضحا أن مصلحة الجمارك تعتزم تقديم تعديلات بقانونها للبرلمان خلال الأيام القادمه وهو ما سيسهم فى تطوير منظومتها .
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