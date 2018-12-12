ترند الموجز| صلاح يقود اليفر للتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. و نائبة تُحرج وزيرة الصحة .. و«القومي للبحوث» يحذر من السالمون واللانشون والبسطرمة ...و 4 أخطاء تؤدي لحذفك من بطاقات التموين

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. ونائبة تُحرج وزيرة الصحة: "القضية مش سلام جمهوري وفياجرا نسائية"..«القومي للبحوث» يحذر: لا تأكلوا السالمون واللانشون والبسطرمة ... 4 أخطاء تؤدي لحذف المواطنين من بطاقات التموين .

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال

انتهت أحداث مباراة ليفربول ونابولي، بفوز الريدز بهدف نظيف وتأهله الى دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجّل النجم الدولي محمد صلاح هدف المباراة الوحيد عن طريق مراوغة رائعة من بين لاعب فريق نابولي، ويسددها بقوة في شباك حارس مرمى الفريق الإيطالي.

وبهذا الفوز يتأهل فريق ليفربول إلى الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وفي انتظار القرعة لحسم الفريق الذي يُواجهة. ( رابط الخبر )

نائبة تُحرج وزيرة الصحة: "القضية مش سلام جمهوري وفياجرا نسائية"

وضعت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة، في موقف محرج أمام البرلمان، أثناء مناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وشنت النائبة هجومًا حادًّا على الوزيرة، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلة: «الصحة يا معالي الوزيرة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي».

وأكدت النائبة، أنه على الرغم من دور مبادرة 100 مليون صحة لمواجهة فيروس سي، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، في حل عددٍ من المشكلات، إلا أن هناك ملفات كثيرة أهم في قطاع الصحة.

واستنكرت النائبة نقص الحضانات في المستشفيات، مشيرة إلى أن الأطفال تتعرض للموت بسبب العجز في عدد الحضانات، وغيره من الملفات التي يجب أن تتناولها الوزيرة.

واعترضت النائبة، خلال الجلسة العامة، على قيام الوزارة بإرسال مندوبين من غير القادرين على الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. ( رابط الخبر )

«القومي للبحوث» يحذر: لا تأكلوا السالمون واللانشون والبسطرمة

قال الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن المواد الحافظة التي يتم إضافتها للأغذية المحفوظة خطر حقيقي وقد تصيب الإنسان بالتسمم في حالة زيادة نسبتها.

وأضاف «الشوبكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة المواد الحافظة قد تصيب الإنسان بالسرطان مع استمرار تناولها في الأغذية مثل السالمون واللانشون والبسطرمة، وغيرها.

وحذر أستاذ التغذية المواطنين من الاعتياد على تناول السندوتشات بصفة يومية لأن المواد الحافظة تتراكم في خلايا الجسم ويظهر أثرها مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن بعض الشركات تضيف «أحادى الصوديوم» على بعض الأغذية والتي تصيب الأطفال بخلل ذهني.

وأكد أن بعض سلاسل المحال التجارية تعرض مادة «أحادي الصوديوم» للبيع، وهناك بعض السيدات يشترين تلك المادة لأنها تعطي طعم اللحوم. ( رابط الخبر )

4 أخطاء تؤدي لحذف المواطنين من بطاقات التموين

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن أخطاء بطاقات التموين تنحصر في 4 أخطاء فقط، وهى عدم وجود رقم قومي للمستفيد في البطاقة أو وجود خطأ في الرقم القومي، أو مكرر، أو أن عدد الموجودين في البطاقة لا يتناسب مع عدد الأسرة، بمعنى أن عدد أفراد البطاقة 3، وصاحبها يصرف سلعا تموينية لـ 6 أفراد فعليه تقديم ما يثبت ذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم المذاع على فضائية «cbc»: أنه نتيجة هذه الأخطاء أعلنت الوزارة عن تحديث بيانات البطاقة، مؤكدا أن الوزارة بدأت في إعادة المحذوفين من البطاقات الذين تقدم أصحابها بتظلمات.

وطالب المواطنين بملء استمارة التظلمات بدقة وتقديم صور من الرقم القومي للمستفيدين. ( رابط الخبر )