بالصور .. ضبط 5 حمير مذبوحة داخل ثلاجة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت مديرية الطب البيطري بشبرا الخيمة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة، بإشراف الدكتورة امل العسيلى وكيلة وزارة الطب البيطرى، والعقيد خالد محمدى رئيس مباحث التموين، وبرئاسة الدكتور محمد سيد حسين رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى.
أسفرت الحملة عن ضبط 5 حمير مذبوحة داخل الثلاجة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتبين للدكتور محمد سيد حسين، أنها ذبائح لحيوانات، وأظهر اختبار المعمل أنهم من الفصيلة الخيلية، حيث أفادت النتائج أن الذبائح والأحشاء من الفصيلة الخيلية ذبائح "حمير صغيرة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جرى التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر رقم 35476 لسنة 2018م جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.
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