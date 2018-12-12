مقتل 5 جراء انفجار بمخزن للألعاب النارية في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو ستي - (د ب أ):

لقي خمسة أشخاص حتفهم في المكسيك ، الثلاثاء، جراء اشتعال النار في كومة من الألعاب النارية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "روتاتيفو" أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 55 شخصا آخرين، مضيفة أن هناك طفلين بين القتلى.

وتم تخزين الألعاب النارية ، التي بلغ عددها حوالي 1500 قطعة أمام كنيسة في تيكويسويابان بوسط المكسيك، وكان من المقرر استخدامها في احتفال ديني.

وتسبب الانفجار في تحطم نوافذ الكنيسة وألحق أضرارًا بالمباني المجاورة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.