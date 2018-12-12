النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة توفيت أثناء ولادتها على ضوء الموبايل في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أمرت نيابة فوه في كفرالشيخ، الثلاثاء، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة "بدور على إبراهيم عبد العال"، 25 سنة، ربة منزل، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفن جثة المتوفية عقب إجراء عملية التشريح، وطلب تحريات المباحث حول واقعة إتهام شقيقتها لطبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاتها في عيادته الخاصة وظروفها وملابساتها.

كما أمرت نيابة فوه، بإخلاء سبيل الطبيب "ر.م.ع"، 32 سنة، أخصائي نساء وتوليد، من سراي النيابة، وذلك عقب الاستماع لأقواله في تلك الواقعة.

تلقى اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد أبوقمر، مأمور مركز شرطة فوه، بتلقيه بلاغًا من المدعوة "عبير علي إبراهيم عبد العال"، 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، تتهم الطبيب المذكور بالتسبب في وفاة شقيقتها "بدور"، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات العنوان أثناء إجراء عملية ولادة لها، داخل عيادته الخاصة بمركز فوه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فيها وجرى نقلها لمستشفي المبرة.

بالانتقال إلى العيادة المذكورة جرى مقابلة طبيب النساء والتوليد وبسؤاله قرر أن حالة الولادة للمتوفاة كانت طبيعية بعيادته الخاصة وحدثت جلطة بالرئة أسفرت عن وفاتها فحولها إلي مستشفي المبرة الخاص بمدينة فوه، وبالاستعلام من مستشفى المبرة أفادت بأن المذكورة المتوفاة وصلت إلي المستشفي جثة هامدة مع إتساع بحدقة العين وبرودة شديدة بالجسم مع زرقة بالوجهوهي حامل في الشهر التاسع.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة أفاد بوجود زرقة شديدة بالشفتين والجانب الأيسر من الوجه،وعدم وجود إصابات ظاهرة،ويرجح أن يكون سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولايمكن الجزم بسبب هذا الهبوط، وجرى نقل الجثة لمستشفي فوه للتأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4886 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فوه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.