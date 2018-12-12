دوري أبطال أوروبا: صلاح يقود ليفربول إلى دور الـ16 وتوتنهام يتأهل على حساب انتر

سجل المصري محمد صلاح هدفا جميلا وقاد ليفربول الإنكليزي، وصيف الموسم الماضي، للتأهل رفقة باريس سان جرمان الفرنسي إلى دور الـ16 وتفادي الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما ودع انتر الإيطالي لحساب توتنهام الإنكليزي.

وضمن بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة الأولى بفارق المواجهات المباشرة عن أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما أكد بورتو البرتغالي زعامته للمجموعة الرابعة.

وبعد أيام قليلة على تسجيله ثلاثية ضد بورنموث في الدوري الإنكليزي "بريميرليغ"، تألق صلاح مجددا ووضع فريقه في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة مسجلا هدف الفوز الوحيد ضد نابولي الإيطالي، ليتأهل مع سان جرمان (11 نقطة) الفائز على مضيفه النجم الأحمر الصربي 4-1.

وبالحاقه الهزيمة الأولى بنابولي، تساوى ليفربول بتسع نقاط مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، بيد أنه ضمن بطاقة التأهل برغم تعادله في المواجهتين المباشرتين مع نابولي (1-صفر وصفر-1)، وذلك لتسجيله أكثر من الفريق الإيطالي في المباريات الست (9 مقابل 7).

على ملعب "أنفيلد" دانت الأفضلية لصاحب الأرض في الشوط الأول، لكن نابولي لم يكن مستسلما وحاول الوصول الى المرمى عبر المرتدات.

وطرق صلاح وجيمس ميلنر باب مرمى "بارتينوبي"، قبل أن يجد الفرعون الصغير ثغرته مستلما بالدوران كرة من ميلنر، فتخطى قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي وسدد من زاوية ضيقة جدا بيمناه من مسافة قريبة بين قدمي الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا (34). وهذا الهدف الـ35 لصلاح مع 13 تمريرة حاسمة في ملعب انفيلد في 38 مباراة.

وعلى طريقة الهدف الأول، استلم صلاح الكرة على حافة المنطقة، لكنه سدد من زاوية مكشوفة مرت على بعد سنتيمترات من القائم (50)، ثم حاول تجاوز الحارس قبل ان يسدد وينقذ اوسبينا ببراعة (74).

وشهد ربع الساعة الأخير اثارة كبيرة، فلعب صلاح كرة مقشرة الى الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون مررها عرضية الى السنغالي ساديو مانيه سددها بمواجهة اوسبينا وانقذها الاخير ببراعة (77). ومن مرتدات نابولي القليلة، لعب الدولي لورنتسو انسينيي كرة على طبق من فضة للاسباني خوسيه كايخون سددها برعونة فوق المرمى (79). وأهدر مانيه اخطر فرص ليفربول في نهاية المباراة بعد عرضية مقشرة من صلاح سددها في الشباك الجانبي (87).

لكن الحارس البرازيلي أليسون لعب دورا بطوليا وأنقذ فريقه من هدف كارثي، فصد ببراعة كرة قريبة جدا للبولندي البديل والمنفرد اركاديوش ميليك (90+2)، قبل أن يتابع مانيه تفننه في اهدار الاهداف مسددا بجانب القائم الأيمن (90+4)، ليحسم ليفربول المواجهة ويضمن بطاقة التأهل فيما يتابع نابولي المشوار في الدوري الاوروبي.

وقال قلب دفاع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك "كانت مباراة محتدمة وكنا نستحق الفوز. أجمل ما حصل في المباراة تصدي أليسون لذا يعد من أفضل الحراس... في هذا الموسم الجميع يتألق، نحن لم نخسر في الدوري، في دوري الأبطال كان في الإمكان أن تكون الأمور أفضل لكننا حصلنا على المركز الثاني". وعن صلاح قال "هو الركيزة الاساسية لليفربول من حيث تسجيل الأهداف".

- رباعية فرنسية في بلغراد -

وضرب باريس سان جرمان الفرنسي عصفورين بحجر واحد ببلوغه الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير على النجم الاحمر الصربي 4-1 في بلغراد. وقال مدربه الالماني توماس توخل "أكدنا مرة ثانية (بعد الفوز على ليفربول) اننا نستحق خوض هكذا مباريات"، فيما عبر رئيس النادي القطري ناصر الخليفي عن سعادته "للحلول في الصدارة كي لا نواجه فريقا كبيرا في الدور التالي".

على ملعب "ماراكانا"، خاض باريس سان جرمان المباراة بالتشكيلة ذاتها التي تغلبت على ليفربول 2-1 في الجولة الماضية. ولم تمض 10 دقائق حتى نجح فريق العاصمة الفرنسي في شن هجمة مرتدة ليتخلص نجمه كيليان مبابي من احد مدافعي صاحب الارض ويمرر كرة عرضية ليتابعها الاوروغوياني ادينسون كافاني داخل الشباك من مسافة قريبة.

واستمر باريس سان جرمان في افضليته من خلال استحواذه على الكرة بنسبة كبيرة قبل ان يشن هجمة مرتدة سريعة بدأها مبابي الذي استلم الكرة في منتصف الملعب وعكسها باتجاه نيمار على الجهة اليسرى، فراوغ مدافعا ثم خدع الحارس الكندي ميلان بوريان بحركة فنية رائعة فسقط الاخير ارضا قبل ان يسدد البرازيلي في الشباك (40).

وتحسن اداء النجم الاحمر في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق بتسديدة قوية من ماركو غوبلييتش خدعت الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون ودخلت شباكه (56).

لكن سان جرمان حسم النتيجة في صالحه، عندما رفع الارجنتيني انخل دي ماريا الكرة من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة، فسددها البرازيلي ماركينيوس قوية برأسه داخل الشباك (74). ثم اختتم الشاب كيليان مبابي مهرجان الاهداف عندما تلقى كرة امامية من نيمار فتابعها بين ساقي الحارس في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- انتر وخيبة الدقائق الأخيرة -

وسجل البديل البرازيلي لوكاس مورا هدف التعادل لتوتنهام الانكليزي (1-1) في وقت متأخر في مرمى برشلونة الاسباني، ليمنح فريقه بطاقة التأهل في المجموعة الثانية على ملعب "كامب نو".

وجاء هدف مورا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعد ان منح الفرنسي عثمان ديمبيلي التقدم لبرشلونة (10) الذي لم يشارك نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي سوى في الدقيقة 63.

وكان هدف ديمبيلي قمة في الروعة لانه سار بالكرة بسرعة كبيرة من منتصف الملعب قبل ان يتخطى ببراعة هاري وينكس ويغمز الكرة داخل الشباك.

وأدرك مورا التعادل في وقت متأخر بعد تلقيه كرة متقنة من هاري كاين ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (85).

ورفع توتنهام رصيده الى 8 نقاط وهو نفس عدد نقاط انترميلان الايطالي الذي انهى مباراته مع ضيفه ايندهوفن الهولندي بنتيجة 1-1 ايضا، ليخرج انتر بفارق المواجهات المباشرة بعد ان تغلب على توتنهام على ملعب سان سيرو 2-1 قبل ان يخسر امامه صفر-1 على ملعب ويمبلي.

في المقابل، سجل لانتر هدافه الأرجنتيني ماورو ايكاردي (73)، معادلا هدف المكسيكي هيرفينغ لوزانو المبكر (13).

وقال مدرب انتر لوتشانو سباليتي "لم ننجح بالحفاظ على هدوء كنا بحاجة اليه. توترنا وخسرنا الكرات. عانينا من فوضى تكتيكية ولم ننجح بإدارة المباراة. في المقابل بالكاد سددوا على المرمى. كيف لا نعرف نتيجة برشلونة؟ الجمهور يعرف ذلك واللاعبون يستمعون. كنا بحاجة لقوة ذهنية كي نقوم برد فعل".

وفي المجموعة الأولى، سقط أتلتيكو مدريد الإسباني في فخ التعادل السلبي على أرض بروج البلجيكي، فسمح لبوروسيا دورتموند باحتلال الصدارة بفارق المواجهات المباشرة بينهما (4-صفر وصفر-2) بفوزه على موناكو الفرنسي الجريح 2-صفر بهدفي البرتغالي رافايل غيريرو (15 و88).

وأكد بورتو البرتغالي زعامته للمجموعة الرابعة بفوزه الخامس تواليا على حساب مضيفه غلطة سراي التركي 3-2، فيما حقق شالكه الألماني الوصيف والذي ضمن تأهله سابقا فوزا متأخرا على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-صفر.